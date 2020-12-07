Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
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Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı

07.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:51

- Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı Son hali drone ile havadan görüntülendi Taksim Camii'nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı.

- Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı

Son hali drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Camii'nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Son hali havadan görüntülenen camiinin açılışı Ramazan ayında yapılacak.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Son hali drone ile havadan görüntülenen caminin inşaatının dış cephe çalışması bittiği görüldü.

"620 kadın bir arada namaz kılabilecek"

Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.

Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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