Taksim Camii'nde Son Durum Havadan Görüntülendi

Taksim Camii'nin betonarme yapısı tamamlandı.

Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017'de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii'ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman'ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin aynı karede olduğu görülürken, Beyoğlu'nun kozmopolit yapısı da yeniden gözler önüne serildi. Caminin betonarme çalışmalarının ise bittiği görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden camide sona da yaklaşıldı. Betonarme yapısı tamamlanan modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Camideki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, cami tamamlanmadan bir bölümünün ibadete açılabileceğini söyledi.

"BİR BÖLÜMÜ TAMAMLANDIĞINDA AÇALIM DİYE ARZU EDİYORUZ" Beyoğlu'nda cami ve kilisenin yan yana olması için turistler açısından da oldukça ilgi çekici olacağını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Cami tek bir kubbe altında kendini şekillendiriyor ve tüm cami inşaatı 15 bin metrekare. 2 minaresi 4 şerefesi var. Bugün gelinen noktada betonarme tamamen bitmiş. Kubbelerin betonarmesi onun üzerine konstrüksiyonlar yapılıyor. Konstrüksiyonların üzerine de titanyum malzemeden kubbelerin kaplamasına başlanacak. Yakın bir zamanda içteki süslemeler, kaplamalar, kalem işler de başlayacak, projeleri tamamlandı. Finalde çok güzel bir cami çıkacak. Tarih ne zaman, ne zaman bitecek denecek olursa en kısa zamanda olmasını bekliyoruz. veya en kısa zamanda bir bölümünün ibadete açılması temennimiz. Bir bölümü tamamlandığında açalım diye arzu ediyoruz. Finale gitmeden en azından hizmet vermeye başlasın diye. Projeyi ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız içinin nasıl olacağını. Caminin olmaması çok büyük bir eksiklikti" dedi. Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlar da tasarlanırken, 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.

(İHA)