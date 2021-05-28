Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
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Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namaz kılındı.

Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami de ilk ezan okundu. İlk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiye geldi. Erdoğan'ı cami girişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı. İlk namazı Taksim Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Ardından cuma namazını kıldırdı. - İSTANBUL

Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.

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