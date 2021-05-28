Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
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Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | Güncel

Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdı İlk namazı Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namaz kılındı.

Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdı

İlk namazı Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu

İSTANBUL - Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdı.

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami de ilk ezan okundu. İlk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiye geldi. Erdoğan'ı cami girişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı. İlk namazı Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar Cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesi okudu. Ardından Cuma namazını kıldırdı.

Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı
Taksim Camii'nde ilk namaz kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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