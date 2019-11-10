Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda

Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda

İNŞAATI devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşunda bulunması görenleri duygulandırdı.

10.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:06
Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda
İNŞAATI  devam Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşunda bulunması görenleri duygulandırdı.

Ulu önder Mustafa  Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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