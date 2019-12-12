Taksim Camii inşaatında yangın paniği
Haberler » Güncel » Taksim Camii inşaatında yangın paniği - Haber

Taksim Camii inşaatında yangın paniği

Taksim Meydanı'nda cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

12.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37
Taksim Camii inşaatında yangın paniği

Meydanı'nda cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda cami inşaatından dumanlar çıktığı gören çevredeki esnaf itfaiyeye verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının inşaatta aydınlatma için bulunan projektörden çıktığı belirlendi. Ekiplerin büyümeden müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Taksim Camii inşaatında yangın paniği
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler