Taksim Camii inşaatında yangın paniği

12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:11

Taksim Meydanı'nda cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre olay sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda cami inşaatından dumanlar çıktığı gören çevredeki esnaf itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının inşaatta aydınlatma için bulunan projektörden çıktığı belirlendi. Ekiplerin büyümeden müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA