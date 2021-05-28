Taksim Camii ibadete açıldı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Taksim Camii ibadete açıldı (1)

Taksim Camii ibadete açıldı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

Harun UYANIK - İstanbul DHA - TAKSİM Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Erdoğan, "Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır" dedi.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye gelişinde avlu ve meydanda bulunanları selamladı. "İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı.  Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve  İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. 

"İSTANBUL'UN SEMBOLLERİ ARASINDAKİ SEÇKİN YERİNİ ŞİMDİDEN ALMIŞTIR"

Erdoğan namaz çıkışı avluda ve meydanda toplananlara seslendi. Erdoğan, "Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı" diye konuştu"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır" diyen Erdoğan, "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TAKSİM MEYDANI DOLDU Öte yandan çevresi bariyerlerle kapatılan ve LED ekranların kurulduğu Taksim Meydanı'nda da çok sayıda kişi, belediye tarafından dağıtılan tek kullanımlık seccade üzerinde namazlarını kıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır."
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Varank Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ufuk Sarıca Burak Yılmaz Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim Camii ibadete açıldı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:22:53. #1.14#

title