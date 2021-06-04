Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
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Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı.

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı.

İçeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda dağıtılan kağıt namazlıklarda Taksim Meydanı'nda namaz kıldı.

Taksim Camii'nde açılışın ardından ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği cami, cuma namazında doldu taştı.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulan caminin içerisin kısa sürede doldu. Caminin dışında da kağıttan namazlıklarını alan vatandaşlar, Taksim meydanında namaza durdu.

Namaz sırasında artan kalabalık, Taksim'i ziyarete gelen yabancı turistlerinde ilgisini çekti. Bazı turistlerin cep telefonu kameraları ile Taksim Cami'ni ve cemaati kayda aldı.

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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