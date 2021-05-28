Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı
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Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı Vatandaşlar Taksim Camii çevresine gelmeye başladı Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı.

Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı

Vatandaşlar Taksim Camii çevresine gelmeye başladı

İSTANBUL - Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı. İlk Cuma namazını Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar da gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii bugün ibadete açılacak. Açılış öncesi hazırlıklar hızla devam ediyor. Cami çevresi gül suyu ile yıkandı. İlk Cuma namazını Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar da cami çevresine gelmeye başladı.

Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı
Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı
Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı
Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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