Taksim Camii bugün ibadete açılıyor
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Taksim Camii bugün ibadete açılıyor

Taksim Camii bugün ibadete açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün ibadete açılıyor.

Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün ibadete açılıyor.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Taksim Camii'nin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan açılış için alana özel platform kuruldu. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için düzenlemeler yapıldı. Açılışta belediye ekipleri vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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