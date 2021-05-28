Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
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Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı. LED ekranların kurulduğu meydanda vatandaşlar için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Özel harekat polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ise camiyi gören binaların çatısına konuşlandırıldı. Öte yandan, camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi. Cami açılışına gelen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla camiyi görüntüledi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı
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Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar - Haberler
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