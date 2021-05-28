TAKSİM CAMİİ AÇILIŞI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
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TAKSİM CAMİİ AÇILIŞI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

TAKSİM CAMİİ AÇILIŞI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni  için camide son hazırlıklar yapılıyor. Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cunhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak  Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.

Görüntü dökümü

-------------Camiden görüntüPolis ekiplerinden görüntü

Cami çevresinden görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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