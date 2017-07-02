Taksim Boşaldı: Istanbullular Sahillere Akın Etti

İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar bugün de etkili olurken, vatandaşlar pazar tatilini bugün de sahillerde değerlendirdi. Taksim Meydanı'nın bomboş olması dikkat çekerken, aşırı sıcakların insanlar kadar hayvanları da etkilediği bir kez daha görüldü.



İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek dereceli hava sıcaklıkları bugün de etkili oluyor. Günün her saati insanların bulunduğu Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde çekilen görüntülerde, meydanın bomboş olduğu gözlendi. Taksim civarındaki vatandaşların Gezi Parkı'ndaki gölgelik alanlarda yattığı da görüntülere yansıdı. Pazar tatilini değerlendirmek ve sıcak havanın bunaltıcı etkisini de azaltmak için sahil kesimlerini tercih eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. 7'den 70'e sahilleri dolduran vatandaşlar Boğaz'ın serin sularında serinledi. Bunaltıcı sıcakların insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediği; Taksim Meydanı'nda ağaçların gölgesinde toplanan ve Şişli'de süs havuzunda serinleyen kuşların yanı sıra, Gezi Parkı'nda gölgelik alanda uyuyan bir köpeğin görüntüleriyle bir kez daha görülmüş oldu.



"HEP BİRLİKTE DENİZE GİRİP SERİNLİYORUZ"



Sarıyer'de denize girerek serinleyen vatandaşların hayli keyifli olduğu görüldü. Sarıyer Sahili'nde arkadaşlarıyla beraber vakit geçiren ve pazar tatilinin yanı sıra mesai günlerindeki boş anlarını da denize girerek değerlendirdiğini ifade eden Fırat Koç isimli vatandaş, "Sabahleyin geldik, çayımızı demledik, kahvaltımızı yaptık. Hep birlikte denize giriyoruz. Burada oturuyoruz. Havalar ısındı, hemen hemen her gün buraya geliyoruz. Çay isteyen oluyor, çay veriyoruz, o şekilde kaynaşıyoruz. Denize girip serinliyoruz" dedi.



(Hüseyin Coşkun / İHA)