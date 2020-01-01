Taksim araç trafiğine açıldı
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Taksim araç trafiğine açıldı

YILBAŞI kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.

01.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:02
Taksim araç trafiğine açıldı
YILBAŞI kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. 

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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