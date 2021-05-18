Taksim AKM'de korkutan yangın

Taksim AKM'de korkutan yangın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kompresörden yangın çıktı Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde kompresörden yangın çıktı.

Taksim AKM'de korkutan yangın

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kompresörden yangın çıktı

İSTANBUL - Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde kompresörden yangın çıktı. Ufak çaplı yangın, işçiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Mete Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın işçilerin çalıştığı sırada kompresörden yangın çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine işçiler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. AKM bahçesindeki kum iş makinası ile kaldırıldıktan sonra itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR