TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA (2)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ek görüntüler

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin taksiye binmesi

-Taksinin yanında yere yatırılıp gözaltına alınmaları (Polis kamerası)

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki

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Kaynak: DHA