TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Şüphelilere baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki

DHA FEED



Kaynak: DHA