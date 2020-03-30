Taksilerin Şehirler Arası Ulaşımda Kullanılmasına İzin Verilmeyecek DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, otobüs ile şehirler arası yolculuğun Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak" açıklamasında bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, otobüs ile şehirler arası yolculuğun Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak" açıklamasında bulundu.

Düzce Valiliği'nden, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının ticari taksilerle ilgili aldığı karara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Şahsi araçlarla şehirlerarası ulaşıma izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Otobüs seferlerinin ve vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapabilmesinin Valilik/Kaymakamlık iznine bağlanmış olması dolayısıyla ve kararın uygulanmasını desteklemek amacıyla, taksi vb. araçların ya da internet ve mobil tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. Uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıhsıhha Kanununu 282'nci maddesi gereğince idari para cezası ve Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacaktır." - DÜZCE

Kaynak: İHA