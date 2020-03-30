Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İzmir ve İstanbul'da taksilere getirilen yeni düzenleme Antalya'da da uygulamaya konuldu.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:40
Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İzmir ve İstanbul'da taksilere getirilen yeni düzenleme Antalya'da da uygulamaya konuldu. Bu kapsamda plakasının son hanesi çift olan ve tek olan taksiler farklı sürelerde hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'tan (bugün) itibaren taksilere yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı "çift" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

Antalya'da da düzenleme

Kararın ardından Antalya Valiliği de harekete geçti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında araç plakalarının son hanesine göre sınırlamaya gidilmesine, uygulamanın birinci günü olan 30 Mart 2020 Pazartesi saat 00.01'den saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabileceğine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık olarak devam etmesine karar verildi.

Alınan kararın uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimlerince yapılmasına, belediyeler ve meslek odalarının bilgilendirilerek konunun koordine edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.

Para ve adli ceza

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 390 TL idari para cezası uygulanmasına ve tedbirlere uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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