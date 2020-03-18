Taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve durakları dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve durakları dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Antalya Şoförler Odası tarafından kentte hizmet veren taksilerin ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu. Taksi duraklarını ziyaret eden ekipler tarafından hem araçlar hem de duraklar özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, bilincinde oldukları süreci ciddiye aldıklarını, bu nedenle araçlar ile durakların temizlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA