Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
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Kızılay, Ankara, Güncel

Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...

16.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:26
Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar

Taksiciler adına açıklama

Taksilerden görüntüler

Taksilerin dezenfekte edilmesi

Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

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Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

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