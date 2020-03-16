Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi