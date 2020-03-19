Taksiler korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Taksiler korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

İzmir'deki taksiler hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:50
Taksiler korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

İzmir'deki taksiler hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Oda başkanı Celil Anık, İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti.

İzmir'de taksileri korona virüsünden uzak tutmak için seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının başlattığı 27 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfeksiyon işlemine İzmir Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlıyor. Dünyayı kasıp kavuran bulaşıcı hastalığa karşı topyekun mücadele yürütülüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyledi.

"Taksiler güvenli"

Verdikleri destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Anık, "Oda olarak korona virüsüyle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Hem biz hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle araçlarımız dezenfekte ediliyor. Toplu taşıma araçları da dezenfekte ediliyor ama kalabalık ortamlardan kaçınan vatandaşlarımız için taksilerimizin güvenli olduğunu ifade etmek istiyorum. İzmirliler güvenli bir şekilde taksilere binebilir. Vatandaşlar evlerinde oturdukları yerden En Taksi uygulaması ile istedikleri aracı çağırabilir. Vatandaşlar duraklarımızdan da taksilere gönül rahatlığı ile binebilir. Biz geçen hafta perşembe gününden beri araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bir ilaçlamanın 27 gün geçerli olduğu söyleniyor. Meslektaşlarımız da taksilerde hijyene önem veriyor. Hijyenik bir şekilde İzmirlilerin emrindeyiz" dedi.

"Taksileri tercih etmeye başladım"

Atilla Hiçyılmaz isimli vatandaş, "Ben son zamanlarda taksileri tercih etmeye başladım. Daha rahat ve güvenli bir hizmet alıyorum. Araçların temizliğine güveniyorum. Çok zorda kalmadığım sürece daha kalabalık olan toplu taşımayı tercih etmiyorum. Araçların dezenfekte edilmesi ve tek başına seyahat etmek taksi için artı bir durum oluşturuyor" derken, Seren Softoğlu isimli vatandaş da "Korona virüsünden dolayı tedirginiz. Toplu taşıma araçları kalabalık olduğu için taksilerin daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Kalabalık yerlere girmeye çekindiğimiz için taksiler daha güvenli geliyor. Eskiye göre daha fazla taksi kullanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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