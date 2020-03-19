Taksiler korona virüse karşı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Taksiler korona virüse karşı - Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir

Taksiler korona virüse karşı

Taksiler korona virüse karşı İzmir'deki taksiler hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:18
Taksiler korona virüse karşı

Taksiler korona virüse karşı

İZMİR - İzmir'deki taksiler hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Oda başkanı Celil Anık, İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti.

İzmir'de taksileri korona virüsten uzak tutmak için seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının başlattığı 27 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfeksiyon işlemine İzmir Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlıyor. Dünyayı kasıp kavuran bulaşıcı hastalığa karşı topyekun mücadele yürütülüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyledi.

"Taksiler güvenli"

Verdikleri destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Anık, "Oda olarak korona virüsle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Hem biz hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle araçlarımız dezenfekte ediliyor. Toplu taşıma araçları da dezenfekte ediliyor ama kalabalık ortamlardan kaçınan vatandaşlarımız için taksilerimizin güvenli olduğunu ifade etmek istiyorum. İzmirliler güvenli bir şekilde taksilere binebilir. Vatandaşlar evlerinde oturdukları yerden En Taksi uygulaması ile istedikleri aracı çağırabilir. Vatandaşlar duraklarımızdan da taksilere gönül rahatlığı ile binebilir. Biz geçen hafta perşembe gününden beri araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bir ilaçlamanın 27 gün geçerli olduğu söyleniyor. Meslektaşlarımız da taksilerde hijyene önem veriyor. Hijyenik bir şekilde İzmirlilerin emrindeyiz" dedi.

"Taksileri tercih etmeye başladım"

Atilla Hiçyılmaz isimli vatandaş, "Ben son zamanlarda taksileri tercih etmeye başladım. Daha rahat ve güvenli bir hizmet alıyorum. Araçların temizliğine güveniyorum. Çok zorda kalmadığım sürece daha kalabalık olan toplu taşımayı tercih etmiyorum. Araçların dezenfekte edilmesi ve tek başına seyahat etmek taksi için artı bir durum oluşturuyor" derken, Seren Softoğlu isimli vatandaş da, "Korona virüsten dolayı tedirginiz. Toplu taşıma araçları kalabalık olduğu için taksilerin daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Kalabalık yerlere girmeye çekindiğimiz için taksiler daha güvenli geliyor. Eskiye göre daha fazla taksi kullanıyorum" diye konuştu.

Taksiler korona virüse karşı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Taksiler korona virüse karşı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haber
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haber
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Hadise Ece Erken Serra Yılmaz
Spor Falcao Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Taksiler korona virüse karşı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:51:20. #1.14#
title