Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taksiler her gün dezenfekte ediliyor

06.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:11
Taksiler her gün dezenfekte ediliyor

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte her gün rutin olarak Zafer Meydanı'nda, ticari taksilerin dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor.

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte her gün rutin olarak Zafer Meydanı'nda, ticari taksilerin dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor.

Kütahya Belediyesi, pandemi sürecinde, vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde gündelik yaşamda, hizmet aldığı toplu alanların hijyen ve dezenfeksiyonunu üstlendi. Rutin olarak otobüs durakları, özel halk otobüsleri, toplu alanlar, ticari taksiler dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Zafer Meydanı'nda her gün 90 ticari taksi, plaka numarasına göre dezenfekte ediliyor. Vatandaşların pandemi sürecinde daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılar yapılırken, maske, mesafe ve hijyen konularında azami ölçüde dikkat etmeleri isteniyor. - KÜTAHYA

Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
Taksiler her gün dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksiler her gün dezenfekte ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:14:28. #1.16#
title