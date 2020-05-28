Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (3)
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Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (3)

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren taksi sürücüsü M.B. 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan gözaltına alındı.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (3)
28.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:33

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ 

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren taksi sürücüsü M.B. 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan gözaltına alındı. Taksi sürücüsünün vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, zor durumda olan kadına yardım etmediği, sadece bekleyerek inmesini istediğinin anlaşıldığı belirtilirken, M.B. hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildi.   


Kaynak: DHA

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