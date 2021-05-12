TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI
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TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı. Yol ortasında metrelerce ilerleyen tekerlek sürücüler için tehlike yarattı.

D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde seyreden 34 THF 04 plakalı taksinin tekeri yerinden çıktı. Tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti. Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı. Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI
TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI
TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI
TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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