TAKSİDEN ÇIKAN TEKERLEK, KARAYOLUNDA METRELERCE YOL ALDI; SÜRÜCÜLER TEHLİKE ATLATTI

100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı. Yol ortasında metrelerce ilerleyen tekerlek sürücüler için tehlike yarattı.

D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde seyreden 34 THF 04 plakalı taksinin tekeri yerinden çıktı. Tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti. Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı. Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

Görüntü dökümü

-cep telefonu görüntüsü -Tekerleğin çıkması-Taksinin cant üzerinde ilerlemesi-Fırlayan tekerleğin yolda ilerlemesi-Sürücüler için yarattığı tehlike

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz