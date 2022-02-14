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Taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Muradiye'de taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada taksideki yolcu R.K.'nin valizinde 394 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 170 lira sahte para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Güncel, Haberler

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