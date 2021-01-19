Taksideki yolcunun çantasından 951 uyuşturucu hap çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan ticari takside bulunan yolcunun çantasında, 951 uyuşturucu hap ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan ticari takside bulunan yolcunun çantasında, 951 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde durumundan şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 951 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, adı açıklanmayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL