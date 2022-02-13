Taksideki yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Haberler
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Taksideki yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Taksideki yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu takside yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu takside yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada İ.T. yönetimindeki 34 THN 97 plakalı taksiyi durdurdu. Taksinin bagajında bulunan 6 kilogram hacimli yangın söndürme tüpünün normal ağırlığından fazla olduğunun belirlenmesi üzerine tüp, spiral ile kesildi. Yapılan incelemede tüpün içerisinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi. İ.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Hisarcık, Yangın, Keşan, Eroin, Güncel, Haberler

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