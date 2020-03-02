Taksideki müşterinin üzerinden esrar çıktı
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Taksideki müşterinin üzerinden esrar çıktı

Manisa'da uygulama noktasında çevrilen bir ticari takside yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden 450 gram esrar maddesi çıktı.

02.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:06
Taksideki müşterinin üzerinden esrar çıktı

'da uygulama noktasında çevrilen bir ticari takside yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden 450 gram esrar maddesi çıktı.


Yunusemre ilçesi Manisa-İzmir Karayolu Süreyya Piknik alanı mevkiinde uygulama yapan Manisa İl ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir ticari takside arama yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen yolcuları da arayan polis, E.K. (30) isimli kadının çantasında 450 gram esrar buldu. E.K'nın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.K. ve yanındaki arkadaşı, ifadelere alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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