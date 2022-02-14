Taksideki düzeneğin sırrı çözüldü

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - EMİNÖNÜ'nde polisin direksiyon altındaki butonu şüpheli bularak incelemeye aldığı taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi.

Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Zevkler butonun ise ne işe yaradığını bilmediğini öne sürdü. Göksel Zevkler'e hatalı taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulandı.

ARAÇ İNCELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel