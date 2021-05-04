Taksideki 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu takside bulunan 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu takside bulunan 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde devriye gezen yunus ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Ekipler araç içinde bulunan 4 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 41 adet uyuşturucu hap, 52 adet üçgen şeklinde ecstacy, 2 adet kırmızı renkli uyarıcı hap, 7 parça halinde 20 gram ağırlığında bonzai maddesi ele geçirdi.

4 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı