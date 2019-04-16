Takside Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı

Takside Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te ticari taksi içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Takside Uyuşturucu Satan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te ticari taksi içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde ticari taksi içerisinde uyuşturucu satışı yapan R.A.T. adlı şüpheliyi yapılan operasyonla yakaladı. Ekipler yaptıkları operasyon sonucu 100,34 gram metamfetamin (ateş - buz) maddesi, uyuşturucu madde satışında kazanıldığı değerlendirilen 200 TL ve bir adet cep telefonu ele geçirdi. R.A.T. isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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