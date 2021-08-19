Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
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Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi

Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.

ÜSKÜDAR'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı.

Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi.  Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı.  Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.

Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı.  Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi
Takside gasp dehşeti: Gaspçı düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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