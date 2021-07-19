Taksiciyi gasp eden şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de bir taksi şoförünü bıçak zoruyla 450 lirasını gasp ederek kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de bir taksi şoförünü bıçak zoruyla 450 lirasını gasp ederek kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde şüpheli A.A., ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lirasını gasp etti. Taksi şoförünün başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.A.'yı Esentepe Mahallesi'nde kovalamaca sonucu üzerinde bıçakla yakalayıp gözaltına altı. Yapılan incelemede A.A.'nın 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı