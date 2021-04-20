Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı
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Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı

Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtıEdinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi.

Adana'da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin "Sevgilimi neden taksine aldın" diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.

Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı. - ADANA

Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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