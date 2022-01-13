Taksiciye sahte dolar veren şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Haberler
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Taksiciye sahte dolar veren şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Taksiciye sahte dolar veren şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Taksiciye sahte dolar verdiği belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Taksiciye sahte dolar verdiği belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık'ta, taksi sürücüsünün, havalimanına getirdiği müşterinin kendisine sahte dolar verdiğine yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.K., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde 27 adet sahte 100 dolar bulundu.

Şüphelinin, parada sahtecilik kapsamında hakkında 8 suç dosyası, motosiklet hırsızlığından kaydı bulunduğu ancak aktif aranmasının olmadığı tespit edildi.

Gözaltındaki işlemlerin ardından serbest bırakılan şüpheli için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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