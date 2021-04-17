Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı
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Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı Adana'da husumetli şahsın iş yerine gelerek, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G'nin taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından vurarak yaralama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı

ADANA - Adana'da husumetli şahsın iş yerine gelerek, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G'nin taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından vurarak yaralama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Olaydan sonra kaçan zanlı Kemal G'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı
Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı
Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı
Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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