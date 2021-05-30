Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti
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Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti Antalya'da taksi şoförü tartıştığı kişinin silahlı saldırısına karşı kendisini duba ile savundu.

Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti

ANTALYA - Antalya'da taksi şoförü tartıştığı kişinin silahlı saldırısına karşı kendisini duba ile savundu. Kurşunlardan biri manavdaki karpuza isabet ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İşyerinin kapalı olması ise olası bir başka yaralanmayı önledi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaay Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşen, olay vatandaşların cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla ardından ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başladığı görünüyor. Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, "polisi ara polisi ara" demesi görüntülere yansıdı. Polis ekipleri olay yerinden uzaklaşan saldırgan ve sürücüyü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın önünde gerçekleştiği marketin sahibi ise yaptığı incelemede kapuzlarından birinin yerde kırılmış olduğunu gördü. Detaylı inceleme yapan market sahibi Fettah Yıldız, kapuzu kıran cismin kurşun olduğunu belirledi.

"Kurşunlardan biri karpuza isabet etmiş"

Fettah Yıldız, olayı sosyal medyadan izlediğini belirterek, "Sabah gelip dükkanı açtık, hemen polisle geldi. Bir karpuzumuz yere düşmüş kırılmış. Biz yere düşüp kırılmış zannettik. Halbuki mermi isabet etmiş. İzlediğim görüntüde bir taksi bizim dükkanın önünde yolun ortasına duruyor. İçinde bir bayan ve taksi şoförü var. Bir başka kişi taksi şoförüne silah sıkıyor, sürücü de bizim dubamızı üzerine atıyor. Değişik bir olay. Biz geldiğimizde duba yerindeydi. Attıktan sonra geri yerine dubayı koymuşlar sanırım. Ama bir karpuzumuz telef oldu" dedi.

Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti
Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti
Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti
Taksicinin dubayla karşılık verdiği kurşunlardan biri karpuza isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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