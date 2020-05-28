TAKSİCİNİN ARACINDAN İNDİRDİĞİ HAMİLE KADIN, SOKAKTA DOĞUM YAPTI
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TAKSİCİNİN ARACINDAN İNDİRDİĞİ HAMİLE KADIN, SOKAKTA DOĞUM YAPTI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi.

TAKSİCİNİN ARACINDAN İNDİRDİĞİ HAMİLE KADIN, SOKAKTA DOĞUM YAPTI
28.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:58

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Ayşe Haşim evinin önünde sokakta doğum yaparken, 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, taksici sürücüsünü gözaltına aldı. 

Çayırova ilçesinde dün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi. Ambulans çağırmalarını söyleyen taksici olay yerinden uzaklaşırken, evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu. Bu sırada 112 Acile haber verilirken, doğumdan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi. 

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söylediği öğrenilen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. "ARABA PİSLENİR DİYE ŞOFÖR ÇOK SİNİRLENDİ" Suriye'de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim'in üçüncü çocuğu olan bebeğe Ömer ismi verildi. Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti." dedi. "EVİNE GİDERKEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ" 

Olayı evinin balkonundan gören Emrah Kurt, "Sabah eşimin balkondaki sesine uyandım. Balkona çıkıp ne olduğunu sorduğumda kapıda bir taksi vardı. Kadının doğum sancısı tutmuş. Doğum sancısından dolayı taksici, arabaya bindikten sonra doğum ilerleyince taksici arabasına almak istememiş. Taksici ambulans çağırmalarını söylemiş. Yakınları taksiciye götürmesini söyledi ama o götürmek istemedi. Kadını taksiden geri indirdi. Hasta evine giderken doğum gerçekleşti. Yani kadın merdivenlerde doğum yaptı. Daha sonra hemşire gelip gereken işlemleri yaptı. Sonrasında kadını kucağına alıp hastaneye götürdüler." diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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