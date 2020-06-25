TAKSİCİLERDEN UKOME KARARI AÇIKLAMASI..."OY ÇOKLUĞU İLE LEHİMİZE BİR KARAR ÇIKTI"
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TAKSİCİLERDEN UKOME KARARI AÇIKLAMASI..."OY ÇOKLUĞU İLE LEHİMİZE BİR KARAR ÇIKTI"

İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME toplantısında oy kararıyla alt komisyona havale edildi.

TAKSİCİLERDEN UKOME KARARI AÇIKLAMASI...
25.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:45

-İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME toplantısında oy kararıyla alt komisyona havale edildi. 

-Karara ilişkin açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı" değerlendirmesinde bulundu. 

Semih ÇALIŞKAN - Anıl UÇAN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 6 bin liralık taksi teklifi oy çokluğuyla alt komisyona havale edildi. Açıklandığı günden sonra tartışma yaratan kiralık taksi kararı alt komisyonda ele alındıktan sonra tekrar UKOME toplantısında görüşülecek. UKOME toplantısı sonrası taksiciler kongre merkezine yakın bir parkta alınan kararı değerlendirdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu daha önce 5 bin taksi olarak açıklanan teklif maddesinin 6 bin taksi olarak değiştirildiğini toplantıda öğrendiklerini ifade etti. "İBB GÖRÜŞÜMÜZÜ ALMADAN BİR KARAR ALMAYA ÇALIŞIYOR"İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bildiğiniz üzere yaklaşık 10 gündür gündemimizde yeni taksi plakaları konusu bulunuyor. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, görüşümüzü almadan bir karar almaya çalışıyor. Ancak bu konuda oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı. Nitekim bilimsel olarak bir araştırma yapılmaksınız, İstanbul'daki trafik sorunu çözülmeksizin, korsan taksicilik bitmeden, taksiyle yolcuyu buluşturan teknoloji sistemine geçmeden, hele de büyükşehir belediyesinin yeni bir rant kapısı oluşturmasını kabul etmemiştik, çıkan kararı bu anlamda destekliyoruz. Bu yönde karara destek verenlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. "KESİNLİKLE KİRALAMA SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ""Biz plakalarımızı devletten ihale ile satın alırken arsalarımızı, dairelerimizi sattık" diyen Eyüp Aksu şöyle devam etti: "Bu haklarımızın korunması amacıyla sizlere saygıyla açıklama yapıyoruz. Nitekim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimlerden önce 2 kere odamızı ziyaret etmiş, taksici esnafına her türlü desteği vereceğini ve haklarımızı koruyacağını ifade etmişti, ortak akla vurgu yapmıştı. Ancak maalesef bu projeden hiç haberimiz olmadı. Eğer böyle bir taksi sayısı artışı planlanacak idiyse, üniversitemiz, valiliğimiz, belediyemiz, zabıtamız, esnaf odamız, emniyetimizin de olduğu bir komisyon kurulur ve bu komisyonla bilimsel bir araştırma yapılması daha doğru olmaz mıydı? Yine bu bilimsel karar sonrası plakaların belediye tarafından değil de ihale yolu ile bize uygulanan yöntem gibi işletilmesi daha doğru olmaz mıydı? Biz kesinlikle kiralama sistemini kabul etmiyoruz. Bizim emeğimizi, sermayemizi, tapumuzu yok eder bu sistem. Çıkan kararın bu anlamda doğru olduğunu düşünüyoruz."

"YAPICI ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYORUZ"İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Elbette sektörümüzde yapıcı eleştirileri kabul ediyoruz. Elbette içimizde işini doğru yapmayan, düzeltilmesi gerekenler de var. Hep birlikte elbette üslup, kalite sorununu konuşalım, bunun için biz daha önce de yetki bize verilsin çözeriz demiştik, elbirliğiyle, ortak akılla kalite sorununa odaklanalım. Ama belediyenin bu niyeti, sektörü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmaktır ve bizi yok ekmektir. Biz 17 bin 395 taksi, 52 bin şoför, 250-300 bin kişilik aileyiz. Ekmek teknemizle ilgili oluşan bu duruma itiraz ediyoruz. Belediyenin öz malı olamayız. Biz bir İETT, tramvay, metrobüs değiliz. Tekrar ediyoruz devletten bu plakaları parayla satın aldık" dedi. 

"HAKKI EZMEK İSTEDİLER"Taksici Malik Kazan, "Taksici esnafının geliri anlamında bize zarar verecekti. Ekmeğimizin bölünmesi anlamına geliyor. Usulsüz olduğundan dolayı reddedildiğini söyleyebilirim. Hiçbir kanuna uymadan bize bakanlık tarafından verilmiş bir hak var. Bu hakkı ezmek istediler. Biz de bunun ezilmemesinden yana fikirlerimizi ilettik" diye konuştu. "KARAR HUKUKA BAĞLI OLARAK İPTAL EDİLDİ"

Taksici Kadir Sivriburun, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza İstanbullular olarak bir soru sormak istiyorum. Kendisi diyor ki '5 bin takside şoförlerin kıyafetlerine dikkat edeceğiz'. Şu an 17 bin 395 taksiye bunu niye uygulamıyorsunuz? Neden 5 bin taksiyi bekliyorsunuz? Bize göre son bir yıldır taksi camiasının iyileştirilmesi veya desteği adına biz büyükşehir belediyesinden hiçbir şey görmedik. Belediye maalesef eksiklerini taksici esnafının üstüne yıkmaya çalışıyor. Bugün UKOME kararıyla hukuksuz olarak sayın başkanın zorlamasıyla getirilen karar hukuka bağlı olarak iptal edildi" şeklinde konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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