Taksicilerden temassız ödemeye destek
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Taksicilerden temassız ödemeye destek

İçişleri Bakanlığının taksi ücretlerinin, fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulama gibi yöntemlerle ödenmesine ilişkin valiliklere gönderdiği genelge, taksiciler tarafından da destekleniyor.

Taksicilerden temassız ödemeye destek
23.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:06

İçişleri Bakanlığının taksi ücretlerinin, fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulama gibi yöntemlerle ödenmesine ilişkin valiliklere gönderdiği genelge, taksiciler tarafından da destekleniyor.

Karataşıt Vasıtaları ve Yedek Parçaları Alım ve Satımı ile Uğraşanlar Site İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Coşkun Çağrı Çağlayan, yaptığı açıklamada, sektör olarak uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Çağlayan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'Hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.' Artık sağlık ve güvenlik taksi sektöründe birinci derecede önemlidir. Ayrıca temassız ödeme artık günümüzde her sektörde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sektörümüzde de kullanılmasını ve yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temassız kart kullanımının salgından önceki duruma göre artış gösterdiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti:

"Şu anda nakit ödeme yüzde 25'e kadar düştü. Artık insanlar yanında pek nakit taşımıyor. Bu durum da vatandaşımız için büyük kolaylık gösterecektir. Tabii hiçbir sektörde hiçbir zaman nakdin tamamen kalkacağını düşünmüyoruz. Burada müşterinin talebi doğrultusunda hizmet verileceği için araçların tamamında pos cihazları bulundurulması gerekecek. Bazı müşteriler de nakit kullanacak. Fakat görülüyor ki bu karar hepimiz için en iyisi ve doğrusu olacak."

"Esnafın faydasına olan her uygulamayı destekliyoruz"

Bazı müşterilerin de aplikasyonlar üzerinden hizmet almak isteyeceğini dile getiren Çağlayan, o müşterilerin de daha taksiye binmeden ödemeyi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Çağlayan, bir an önce bugünlerden kurtulmayı ümit ettiklerini dile getirerek, "Taksi sektörü bu dönemde çok zor günler geçiriyor. Türkiye'de 17 bin 395'i İstanbul'da olmak üzere, toplamda 76 bin 150 taksi bulunuyor. Esnafımız yevmiyelerini, kiralarını zor çıkarıyor. Maalesef bunu da fırsata çeviren taksi alım-satım ve kiralaması yapan esnaflar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın faydasına olan her türlü uygulamayı desteklediklerini dile getiren Çağlayan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Temassız ödeme modeliyle hem mal sahibi aracının ne kazandığını bilecek hem de devletimiz vergi kaybı yaşamayacak. Türkiye genelinde 76 bin 150 ticari taksi bulunuyor. Devletimizin de milyonlarca lira vergi kazancı olacaktır. Kredi kartı kullanılmasının yaygınlaşmasıyla, taksiciler zorunlu olarak fiş kesmek durumunda kalacağı için vergi kaybının önüne geçilecektir. Tabii taksi sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için vergide de basit bir yasal düzenlemeyi devletimizden yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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