Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek
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Diyadin, Ağrı, Yerel

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek Ağrı'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

22.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:28
Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı. Burada araçlarından inen taksiciler, hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp, ıslık çaldı. Gördükleri destekten memnun kalan sağlıkçılar da aynı şekilde taksicilere karşılık verdi.

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: İHA

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Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

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