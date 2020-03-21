Taksicilerden Korona virüs önlemleri Ağrı'da hizmet veren taksici esnafı koronavirüs nedeniyle araçlarına aldıkları müşteriler için çeşitli önlemler alıyor.

Ağrı'da hizmet veren taksici esnafı koronavirüs nedeniyle araçlarına aldıkları müşteriler için çeşitli önlemler alıyor.

Ağrı'da taksici şoförleri, Korona virüse (Covid-19) karşı taksi ve araçlarında günü birlik dezenfekte işlemleri yapıyor. Erzurum Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında çalışan taksiciler, yolcular için araçlarında temizlik malzemeleri bulunduruyor.

"Tüm vatandaşlar dezenfekte olsun, önlemlerini alsınlar bu virüsten kurtulalım"

Taksici şoförlerinden biri olan Atik Aslankılıç, Ağrı'da uzun süredir taksicilik yaptığını ve normal zamanlarda da taksilerinde halk sağlığı açısından hijyen kurallarına uyduklarını dile getirerek, "Korona virüs önlemlerini bir televizyondan duyduğumuz andan itibaren almaya başladık. Islak mendilimiz var, kolonyamız var. Gelen müşteriyle temasa girmeyecek şekilde kolonyamızı veriyoruz, kullanıyorlar. Müşterilerle tokalaşmak yasak, tokalaşmıyoruz. Önlemimizi almışız yani. Aracımızı dezenfekte ettik, önlemlerimizi aldık çok şükür. Herhangi bir sıkıntı da yok şu ana kadar. Yani bütün ticari taksiler, dolmuşlar ve toplu taşımalar bu şekilde dezenfeke olsa daha iyi olur. Virüsten dolayı işlerimiz düştü ama çok şükür yine de ekmeğimizi götürüyoruz eve. Ağrı genelinde gördüğümüz çoğu iş yerleri kapandı. Bu araçta aldığım önlemin aynısını evde de alıyoruz aile olarak. Yani demek istediğim tüm vatandaşlar dezenfekte olsun, önlemlerini alsınlar bu virüsten kurtulalım" ifadelerini kullandı.

Taksici Atik Aslankılıç, özellikle Sağlık Bakanlığı ve yetkililerden yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz her müşteriden sonra araçlarımızı temiz bir şekilde yıkıyoruz, dezenfekte yapıyoruz, virüs varsa diğer müşterilere bulaşmasın diye. İç-dış komple yıkıyoruz. Kolonya tutuyoruz. Islak mendil istiyorlar bazen veriyoruz. İşten dönüp gelenler araçlarını tek tek yıkıyorlar." - AĞRI

Kaynak: İHA