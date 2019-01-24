Taksicilerden Konvoylu 'Korsan Taksi' Tepkisi

Samsun'da taksiciler, 'korsan taksileri' protesto etmek amacıyla "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi düzenledi.

Samsun'da çeşitli duraklarda çalışan taksiciler bir araya gelerek korsan taksiye tepki amaçlı konvoy yaptı. Canik ilçesinde toplanan yaklaşık 50 taksi, kornalar çalarak konvoy halinde İlkadım ilçesi Anıt Park'a kadar geldi. Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapan Samsun Taksiciler Derneği Başkan Vekili Utku Karaduman, korsan taksinin kullanılmaması ve emek hırsızlığına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Korsan taksiyi kullanan vatandaşların araçlarda güvende olmadığını belirten Karaduman, "Devletimizin bize verdiği imkanlarla araçlarımız yenilendi. Bu araçlarda daha güvenli, daha konforlu, daha rahat yolculuk yapabilirsiniz. Bu araçlarda mutlaka taksimetrenizi kullanın. Taksimetre kullanmak size ekonomik anlamda da çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda korsanı tercih etmeyin. Emek hırsızlarına müsaade etmeyin. Biz bu davada haklıyız, sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için yasal olan haklarımızın hepsini kullanıp korsanla mücadelemizi bundan sonraki süreçlerde daha da artırıp devam ettireceğiz" dedi.

"Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi basın açıklamasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA