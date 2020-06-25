Taksicilerden İBB'nin yeni taksi projesine tepki Taksicilerden İBB'nin yeni taksi projesine tepkiİSTANBUL Büyükşehir Belediye CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 5 bin yeni taksi projesine, merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki geldi.

Taksicilerden İBB'nin yeni taksi projesine tepki

İSTANBUL Büyükşehir Belediye CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 5 bin yeni taksi projesine, merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki geldi. Dernek Başkanı Mustafa Pala, İstanbul'da 60 bine yakın korsan taksi bulunduğunu, önce buna bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıkladı. Taksileri elektronik sistemle donatacaklarını belirten İmamoğlu, çalışmayla İstanbul'a özgü taksi üretimine start vermiş olacaklarını da söyledi. İmamoğlu'nun projesi, taksicilerden tepki gördü.

Merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği, kararı değerlendirdi. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala (59), "Ekrem İmamoğlu'nun bize seçimlerden önce 'Size tehdit olmayacağız tahdit olacağız' sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu söze rağmen yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bizim de görüşlerimiz alınsaydı. Siyasilerin peçeteye not alıp sonra da unuttuğu esnaftan olmayacaktık. Kesinlikle kiralık araca karşıyız. Türkiye genelinde 100 bin ticari taksi var. İstanbul'da sadece 18 bin araç var. İmamoğlu İstanbul'da 5 bin aracı elektronik olarak tek tip giydirecek, peki 18 bin araca ne olacak. O zaman biz bu 18 bin aracı da getirip belediyeye teslim edelim çalıştırsınlar. Bırakalım belediye taksicilik yapsın. Belediyenin işi hizmet etmektir. O zaman lokantaları da Ekrem İmamoğlu çalıştırsın. Böyle bir şey olmaz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun onun konuşmalarına fikirlerini okumuş olsaydı, böyle bir tarifsiz açıklamayı yapmış olmazdı. Özet olarak şunu söylüyoruz. İstanbul'da, İzmir'de önce trafik sorununu çözerek, sonra korsan taksi problemin ortadan kaldırılmalıdır. İstanbul'da 60 bine yakın korsan taksi bulunuyor. Bu korsan taksilerin tespitini yaparak, onları engellemek gerekiyor. Ondan sonra ise taksi ihtiyacına göre tahditli plaka verebilir. 5 bin değil, 10 bin plaka ver. Biz buna karşı değiliz" dedi.

'BİZ BAĞIMIZI, BAHÇEMİZİ SATIP ALDIK'

Taksi plakalarını alırken çok çaba gösterdiklerini belirten Pala, "Biz kiralık arabaya karşıyız. Belediyenin işi kiralık taksi vermek değildir. Belediye ihale yapar. Biz bu plakaları, bağımızı, bahçelerimizi, arsalarımızı evlerimizi satıp aldık. Biz bedava almadık. İhalede en yüksek fiyatı vererek bu plakaları aldık. Devlet bu plakaları bize sattı. Biz devlete güvenerek bu plakalar aldık. Özet olarak biz kiralık plakalara karşıyız" dedi.

'İZMİR'DE KAFA KARIŞIKLIĞI İSTEMİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi'nin taksici esnafına zor durumda bıraktığını vurgulayan Pala, "Ekrem İmamoğlu'nu kiralık plaka açıklamasına talihsiz buluyoruz. İster istemez Türkiye genelindeki diğer illerde de kafaları karıştırdı. İzmir'de de kafa karışıklığı yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası taksi şoförü Bahri Aydıner (55), "Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hoş bir şey değildir. Kiralamaya karşıyız. Sahip çık olacaksa belediye bünyesindeki ulaşımlarıyla ilgilensin. Taksicilerle değil" dedi.

Bir diğer taksi şoförü Aydın Zeybek (24) ise, "Taksici esnafının öncelikli sorunu trafiktir. Sonraki sorunu ise korsan araçlardır. Bu sorun çözüme kavuştuktan sonra tahditli olmak kaydıyla taksi plakası verilmesine karşı değiliz" dedi.

Kaynak: DHA