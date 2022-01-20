TAKSİCİLERDEN FATİH BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM

Fatih, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi, yayalaştırma kapsamında günün belirli saatleri trafiğe kapatılmıştı. Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapalı durumda. Burada çalışan taksiciler ise 20 dakika süreyle yolcu indirip bindirmeleri için izin veriliyor. Ancak taksiciler yoğunluk nedeniyle 20 dakika içinde caddeye girip çıkamadıkları için kendilerine ceza kesildiğini gerekçe göstererek Fatih Belediyesi önünde eylem yaptı. Vatan Caddesi'nde bulunan belediye binası önüne gelen taksi şoförleri caddenin 3 şeridini trafiğe kapattı, kornalara bastı. Ardından araçlarından inen taksiciler belediye binası önüne gelerek, "Başkan buraya" diye slogan attı.

Grup daha sonra dağıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri