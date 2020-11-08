Taksicilerden anlamlı yazı
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Taksicilerden anlamlı yazı

08.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:36
Taksicilerden anlamlı yazı

Burhaniye ilçesinde taksicilerin durak duvarına yazdıkları yazı dikkat çekti.

Burhaniye ilçesinde taksicilerin durak duvarına yazdıkları yazı dikkat çekti. Taksicilerin kamu hizmeti yaptığını belirten taksi durağı sorumlusu İbrahim İmir, taksicilerin güvenli insanlar olması gerektiğini söyledi.

Burhaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren Turizm Taksi çalışanlarının durak duvarına yazdırdığı sözler dikkat çekiyor. "Taksi kullanmak değildir marifet. Marifet kalptedir. Helalinle çalışabilmektir. Allah'ın rızkına kanaat ekmektir. Mesele beyefendi olabilmektir" sözleriyle başlayan yazı takdir topluyor. Yazıyı İstanbul'daki bir taksi durağında gördüklerini anlatan durak sorumlusu İbrahim İmir, "Biz burada kamu hizmeti görüyoruz. Taksici güvenilir olmak zorundadır. İnsanlar eşlerini ve çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. Biz de bir ambulans ve itfaiye gibi kamu hizmeti yapıyoruz. Bunun için taksici güvenilir insan olmak zorundadır. Durağımızda 10 taksi görev yapmaktadır. Arkadaşlarımızın hepsi görevinin bilincindedir" dedi. - BALIKESİR

Taksicilerden anlamlı yazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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